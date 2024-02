Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client bp: confirmation de la directrice financière information fournie par Cercle Finance • 02/02/2024 à 13:30









(CercleFinance.com) - bp fait part de la nomination officielle, par son conseil d'administration, de Kate Thomson au poste de directrice financière (CFO) et membre du conseil, avec effet immédiat. Elle occupait le poste de CFO par intérim depuis septembre 2023.



'Son expérience en matière de direction financière et ses performances en tant que CFO par intérim ont clairement démontré son aptitude à devenir la directrice financière permanente de bp', commente son président Helge Lund.



Avant d'assumer le rôle de CFO par intérim, Kate Thomson était senior vice-présidente des finances pour la production et les opérations de bp. Elle a rejoint le groupe énergétique britannique en 2004 pour y exercer diverses fonctions financières.





