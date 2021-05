Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client bp : codéveloppement de cinq projets solaires au Portugal Cercle Finance • 28/05/2021 à 10:35









(CercleFinance.com) - Lightsource bp, joint-venture à 50/50 avec bp, annonce avoir conclu un partenariat de codéveloppement avec la société portugaise INSUN portant sur cinq projets solaires générant un total de 1,35 GW d'énergie renouvelable à faible émission. Encore au stade initial de développement, ces projets seront situés dans les régions portugaises de Moura, Castelo Branco, Mogadouro, Chamusca et Viseu. 'Je suis ravi que Lightsource bp développe une énergie solaire propre et abordable pour le Portugal, soutenant l'ambition nationale d'atteindre notre objectif d'énergie renouvelable pour 2030. bp s'engage à continuer à soutenir la transition vers un monde plus sobre en carbone et à atteindre le zéro net d'ici 2050 ou plus tôt', a réagi Pedro Oliveira, responsable de bp Portugal. Le Portugal vise une part de 47% d'énergies renouvelables dans sa consommation finale d'énergie d'ici 2030.

