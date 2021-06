Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client bp : centre de recharge rapide ouvert à Londres Cercle Finance • 10/06/2021 à 09:55









(CercleFinance.com) - bp pulse annonce l'ouverture, sur Park Lane dans le centre de Londres, du premier centre de recharge rapide du Royaume Uni pour les véhicules de flottes. Un deuxième site est déjà en construction dans la zone de Westminster. 'Le nouveau concentrateur multi-chargeurs peut déjà fournir une recharge rapide pour 10 véhicules simultanément et bp pulse prévoit de plus que doubler sa capacité dans les mois à venir', précise le groupe énergétique britannique. Dans le cadre de sa relation stratégique avec bp, Uber est le premier client à avoir accès aux nouveaux hubs, avec des points de charge dédiés aux chauffeurs partenaires. D'autres opérateurs de flottes sélectionnés pourront accéder aux nouveaux hubs.

