bp: cède toute sa participation dans Serica Energy

(CercleFinance.com) - bp a annoncé jeudi la vente de l'intégralité de sa participation dans le producteur de gaz britannique Serica Energy, soit 5% du capital, via un placement accéléré auprès d'investisseurs institutionnels.



Les 13,5 millions d'actions ordinaires cédées ont été écoulées à un prix unitaire de 365 pence, permettant de générer un produit total de 49,3 millions de livres sterling (environ 58 millions d'euros).



La banque d'affaires américaine Jefferies a agi en tant que seul coordinateur global dans le cadre de l'opération.





