BP cède ses activités pétrochimiques mondiales pour 5 milliards de dolars

(AOF) - BP a signé un accord en vue de céder ses activités pétrochimiques mondiales au chimiste britannique Ineos pour un montant total de 5 milliards de dollars. La major pétrolière franchit une nouvelle étape dans sa stratégie de transformation. La cession renforcera par ailleurs son bilan et lui permettra d'atteindre son objectif de ventes un an plus tôt que prévu.

