BP cède pour 2,6 milliards de dollars d'actifs

(AOF) - BP a signé un accord en vue de céder une participation de 20% dans le block 61 à Oman PTT au thailandais Exploration and Production Public pour 2,6 milliards de dollars. La compagnie pétrolière britannique conserve 40% de cet actif. Elle prévoit de céder pour 25 milliards de dollars d'actifs d'ici 2025.

