bp cède 5% de sa participation dans Aker BP pour 1,06 milliard de dollars

Ce jeudi, bp a confirmé avoir mené à bien la cession de 5% sur sa participation de 15,9% au capital du producteur indépendant norvégien de pétrole et de gaz Aker BP, au prix de 311 couronnes norvégiennes (NOK) par action, générant un produit brut d'environ 9,83 MdsNOK (soit 1,06 milliard de dollars).

A l'issue de cette transaction, bp détiendra 68,7 millions d'actions Aker BP, représentant environ 10,9% du capital de la société. bp a souscrit un engagement de conservation des titres (lock-up) d'une durée de 90 jours sur le solde de ses actions Aker BP, sous réserve des exceptions d'usage.

Le produit de cette cession servira à consolider le bilan de bp. Pour l'ensemble de l'exercice 2026, l'entreprise table désormais sur un produit total de cessions et d'autres opérations d'environ 9 MdsUSD, soit près d'1 MdUSD de plus que les prévisions initiales.

"Depuis la création d'Aker BP il y a dix ans, l'entreprise a mené une stratégie de croissance fructueuse qui a généré une création de valeur substantielle. Ces derniers mois, elle a encore renforcé cette valeur grâce à de solides performances conjuguées à un environnement macroéconomique favorable. Nous estimons que le moment est propice pour monétiser une partie de cette valeur afin de consolider davantage le bilan de bp", a déclaré Meg O'Neill, directrice générale de bp.