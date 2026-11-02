BP boucle la cession de 65% de Castrol à Stonepeak

BP indique avoir finalisé la cession de 65% du capital de Castrol à Stonepeak. Le groupe utilisera le produit de cette opération, qui s'élève à 6 MdsUSD après impôts, pour réduire davantage ses obligations financières, conformément à sa priorité de renforcement de son bilan.

Spécialisée dans les lubrifiants, Castrol exercera désormais ses activités en tant qu'entreprise indépendante, dotée de sa propre équipe de direction, de sa propre gouvernance et de ses propres priorités stratégiques. BP conservera une participation de 35% dans son capital, qu'il pourra céder à l'issue d'une période d'incessibilité de deux ans.

Le produit total de la transaction pour BP s'élève à 6 MdsUSD après impôts. Ce montant comprend environ 800 MUSD correspondant au versement anticipé de futurs revenus de dividendes à court et moyen terme liés à la participation résiduelle de 35% de BP, ainsi que d'autres ajustements habituels dans ce type de transaction.

"Cette opération apporte dès aujourd'hui des liquidités significatives à BP, tout en nous permettant de conserver une participation précieuse dans la croissance future de Castrol", souligne Meg O'Neill, directrice générale du géant énergétique britannique.

BP comptabilisera sa participation résiduelle dans Castrol selon la méthode de la mise en équivalence et ne prévoit pas de comptabiliser de bénéfices ni de percevoir de dividendes à court ou moyen terme. Stonepeak bénéficiera d'un droit préférentiel sur les distributions.