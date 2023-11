Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client bp: bientôt propriétaire à 100% de Lightsource bp information fournie par Cercle Finance • 30/11/2023 à 12:20









(CercleFinance.com) - bp annonce vouloir acquérir les 50,03 % restants de Lightsource bp, l'un des principaux développeurs et exploitants mondiaux d'actifs solaires et de stockage par batteries à grande échelle.



Cette opération permettra à bp de détenir 100% du capital de Lightsource bp.



bp indique qu'il pourra alors développer davantage Lightsource bp en s'appuyant notamment sur ses capacités et atouts dans les domaines de la finance et du commerce.



bp continuera de viser des rendements boursiers à deux chiffres pour cette activité.



bp précise avoir structuré et fixé les conditions d'acquisition de manière à ce qu'elles soient ' hautement compétitives '.



À terme, bp pourrait également chercher à générer davantage de valeur en faisant appel à un partenaire stratégique dans l'entreprise.



Sous réserve des approbations réglementaires, la transaction devrait actuellement être finalisée mi-2024.







