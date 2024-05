Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client bp: bénéfice du 1er trimestre 2024 inférieur aux attentes information fournie par Cercle Finance • 07/05/2024 à 10:31









(CercleFinance.com) - Le groupe a annoncé un bénéfice sous-jacent de 2,72 milliards de dollars au 1er trimestre 2024, contre 2,99 milliards de dollars pour le trimestre précédent.



Le groupe a généré un bénéfice net ajusté de 2,72 milliards de dollars, 5% en dessous des estimations d'Oddo BHF (2,90 milliards de dollars) et du consensus (2,87 milliards de dollars) et en baisse de 9% par rapport au trimestre précédent.



Par rapport au quatrième trimestre de 2023, le résultat reflète la baisse des réalisations pétrolières et gazières, les répercussions de l'arrêt de la raffinerie de Whiting et la marge nettement plus faible du secteur carburants.



Le bénéfice déclaré pour le trimestre s'est établi à 2,3 milliards de dollars, contre 0,4 milliard de dollars pour le quatrième trimestre de 2023.



L'activité Gaz et énergie à faible émission de carbone enregistre bénéfice avant intérêts et impôts de 1,0 milliard de dollars, contre 2,2 milliards de dollars pour le trimestre précédent. Le bénéfice sous-jacent avant intérêts et impôts du premier trimestre s'est établi à 1,7 milliard de dollars, contre 1,8 milliard de dollars au quatrième trimestre de 2023.



Il est en baisse de 6,7 % en glissement trimestriel et 3,6 % au-dessus des attentes (Oddo BHF & consensus : 2,87 milliards de dollars).



L'activité Production et exploitation pétrolières affiche un bénéfice avant intérêts et impôts de 3,1 milliards de dollars, contre 1,9 milliard de dollars pour le trimestre précédent. Le bénéfice sous-jacent s'est établi à 3,1 milliards de dollars, contre 3,5 milliards de dollars au quatrième trimestre de 2023.



L'EBIT ajusté est 3,8 % de moins que le consensus et en baisse de 12 % en glissement trimestriel, avec des réalisations plus faibles mais une production plus élevée.



BP a pour objectif de réaliser au moins 2 milliards de dollars d'économies de coûts décaissés d'ici la fin de 2026 par rapport à 2023 grâce à une amélioration de son portefeuille, à la transformation numérique, à l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement et à des pôles de capacités mondiaux. Cette réduction devrait résulter de mesures de réduction des coûts dans l'ensemble des activités de bp.





