BP : baisse de 21% du profit ajusté en 2019

(CercleFinance.com) - BP dévoile au titre de son exercice 2019 un profit à coût d'approvisionnement sous-jacent en baisse de 21% à dix milliards de dollars, 'reflétant largement l'impact d'un environnement plus faible', selon le géant énergétique britannique. Sa production de pétrole et de gaz a augmenté de 2,7% pour s'établir à 3,8 millions de barils équivalent pétrole par jour en moyenne, mais en sous-jacent -excluant à la fois Rosneft et des changements de portefeuille- elle s'est montrée à peu près stable. 'Nos performances soutiennent notre engagement à accroitre les distributions aux actionnaires sur le long terme', commente le directeur général Bob Dudley, qui fait part d'une hausse de 2,4% du dividende trimestriel, à 10,5 cents par action.

Valeurs associées BP LSE +3.13%