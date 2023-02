Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

bp: avancée dans le projet GTA information fournie par Cercle Finance • 27/02/2023 à 09:15

(CercleFinance.com) - bp et ses partenaires confirment le concept de développement de la deuxième phase du projet de gaz naturel liquéfié (GNL) Greater Tortue Ahmeyim (GTA) exploité par le groupe pétro-gazier britannique, projet qu'ils feront passer à la prochaine étape d'évaluation.



Le partenariat évaluera une structure gravitaire (GBS) comme base du projet d'expansion de phase 2 (GTA2) avec une capacité totale entre 2,5 et trois millions de tonnes par an.



GTA est situé à 120 km au large de la Mauritanie et du Sénégal, par une profondeur d'eau de 2850 mètres, l'un des développements sous-marins les plus profonds d'Afrique.



La phase 1 - actuellement en cours de développement - exportera le gaz vers un FPSO à environ 40 km au large où le gaz sera traité et les liquides séparés, avant une exportation du gaz vers des installations flottantes de GNL à 10 km au large.