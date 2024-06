Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client bp: arrivée sur site d'un FPSO en Afrique de l'Ouest information fournie par Cercle Finance • 04/06/2024 à 10:03









(CercleFinance.com) - bp indique qu'un navire flottant de production, de stockage et de déchargement (FPSO), élément clé de la phase 1 du développement du GNL de Greater Tortue Ahmeyim (GTA), est arrivé à son emplacement final à 40 km au large des côtes de Mauritanie et du Sénégal.



Amarré par une profondeur d'eau de 120 m, il sera opéré par bp, pour le compte de ses partenaires Kosmos Energy, Petrosen et SMH. Le projet produira du gaz à partir de réservoirs en eau profonde, à environ 120 km au large, grâce à un système sous-marin.



Le développement de la phase 1 de GTA devrait produire environ 2,3 millions de tonnes de GNL par an pendant plus de 20 ans. Il s'agit du premier développement gazier dans ce nouveau bassin en Afrique de l'Ouest.





Valeurs associées BP 463.05 GBX LSE -3.77%