bp: appel d'offres remporté dans le cadre de 'ScotWind' information fournie par Cercle Finance • 17/01/2022 à 11:53

(CercleFinance.com) - bp et son partenaire allemand EnBW ont annoncé lundi avoir remporté une concession portant sur l'exploitation d'un projet éolien de grande taille situé au large des cotes écossaises.



Les deux groupes expliquent qu'ils se sont vus octroyer le lot 'Morven' dans le cadre du gigantesque appel d'offres 'ScotWind' lancé par Crown Estate Scotland, l'agence en charge de la procédure.



Ce lot d'une superficie de 860km2 se situe à 60 kilomètres à l'est des cotes d'Aberdeen, dans une zone privilégiée qui va permettre aux deux partenaires de développer une capacité de l'ordre de 2,9 gigawatts (GW), suffisante pour alimenter en énergie plus de trois millions de foyers.



Toujours dans l'éolien, bp a conclu avec le norvégien Equinor une série d'accords avec l'Etat de New York prévoyant l'approvisionnement en énergie éolienne à partir de trois gigantesques projets situés au large des cotes américaines.



Aux termes du contrat, les deux groupes fourniront à partir des parcs éoliens 'offshore' d'Empire Wind 1, Empire Wind 2 et Beacon Wind 1 suffisamment d'électricité pour alimenter deux millions de foyers new yorkais.