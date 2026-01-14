BP annonce jusqu'à 5 milliards de dollars de dépréciations liées à la transition énergétique et à la faiblesse des échanges de pétrole

BP déclare que les dépréciations n'affecteront pas le bénéfice net

Les prix du pétrole et du gaz européen au quatrième trimestre sont inférieurs à ceux du troisième trimestre

La dette nette devrait se situer entre 22 et 23 milliards de dollars à la fin du quatrième trimestre

La major pétrolière BP BP.L s'attend à comptabiliser des dépréciations de 4 à 5 milliards de dollars au quatrième trimestre, principalement liées à ses activités de transition énergétique, alors qu'elle réoriente ses dépenses vers le pétrole et le gaz afin de stimuler les rendements sous une nouvelle direction , y compris le président Albert Manifold. La société britannique a déclaré dans un communiqué de presse mercredi, avant la publication de ses résultats le 10 février, que les dépréciations étaient exclues du bénéfice sous-jacent au coût de remplacement, sa version du revenu net. Un porte-parole a refusé de préciser quels projets étaient concernés.

La nouvelle directrice générale Meg O'Neill remplacera la directrice intérimaire Carol Howle en avril, après le départ brutal de Murray Auchincloss le mois dernier.

LA BAISSE DES PRIX DU PÉTROLE ET DES ÉCHANGES PÈSERA SUR LES BÉNÉFICES BP a prévenu que la baisse du commerce du pétrole et la chute des prix pèseraient sur les bénéfices du quatrième trimestre. Elle s'attend à ce que la baisse des prix du pétrole réduise les bénéfices trimestriels de 200 à 400 millions de dollars, tandis que la baisse des prix du gaz pourrait réduire les bénéfices de 100 à 300 millions de dollars supplémentaires. Les prix de référence du gaz en Europe ont chuté de 9 % au cours de la période, et le pétrole brut Brent < LCOc1 a atteint en moyenne 63,73 dollars le baril, contre 69,13 dollars au troisième trimestre, alors que les craintes d'une offre excédentaire ont frappé les marchés. Les actions de BP étaient en baisse de 1,1% à 8h41 GMT, contre une baisse de 0,4% dans un indice plus large de sociétés énergétiques européennes .SXEP .

UNE DETTE NETTE EN BAISSE GRÂCE AUX DÉSINVESTISSEMENTS BP s'attend à ce que sa dette nette soit tombée à 22-23 milliards de dollars d'ici la fin 2025, contre 26,1 milliards au troisième trimestre, grâce à des désinvestissements d'environ 5,3 milliards de dollars, supérieurs aux prévisions antérieures. Ce chiffre ne tient pas compte des 6 milliards de dollars provenant de la vente d'une participation majoritaire dans son unité de lubrifiants Castrol. BP a pour objectif de réduire sa dette à 14-18 milliards de dollars d'ici 2027. Les marges de raffinage sont tombées à 15,20 dollars le baril, contre 15,80 dollars au trimestre précédent. La raffinerie Whiting de BP, d'une capacité de 440 000 barils par jour aux États-Unis, a subi des interruptions après un incendie en octobre , s'ajoutant aux perturbations antérieures dues aux inondations et à une interruption majeure en 2024.

BP a également relevé son taux d'imposition prévu pour 2025 de 40 % à 42 %.