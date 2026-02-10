BP annonce des bénéfices conformes aux prévisions et suspend ses rachats d'actions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Arrêt des rachats d'actions trimestriels pour un montant de 750 millions de dollars

Bénéfice net du quatrième trimestre conforme à 1,54 milliard de dollars

Le gisement de Bumerangue devrait contenir 8 milliards de barils

(La société passe des écritures, ajoute des détails sur les dépréciations d'actifs, les résultats des différents secteurs d'activité, la découverte brésilienne, et ajoute un graphique) par Stephanie Kelly et Shadia Nasralla

BP BP.L a publié un bénéfice trimestriel conforme aux attentes des analystes mardi et a suspendu son programme de rachat d'actions après avoir déprécié environ 4 milliards de dollars dans ses activités liées aux énergies renouvelables et au biogaz. BP, dont la nouvelle directrice générale Meg O'Neill entrera en fonction en avril, a déclaré qu'elle affecterait les liquidités excédentaires à l'investissement dans les opportunités pétrolières et gazières. Elle a racheté des actions pour une valeur de 750 millions de dollars au cours des trois derniers mois.

BP a annoncé des bénéfices plus élevés que prévu dans ses unités de gaz et de faible émission de carbone, ainsi que des bénéfices conformes aux attentes dans son unité de production et d'exploitation pétrolières et dans son unité de clients et de produits.

Cela a porté son bénéfice sous-jacent au coût de remplacement, ou bénéfice net ajusté, à 1,54 milliard de dollars au quatrième trimestre, soit une hausse d'environ 32 % par rapport à l'année dernière et un résultat conforme aux attentes.

BP REVIENT AU PÉTROLE ET AU GAZ Il y a un an, sous la direction du directeur général de l'époque, Murray Auchincloss, BP a annoncé une stratégie de retour aux hydrocarbures, affirmant que cela améliorerait la rentabilité après une incursion malheureuse de son prédécesseur, Bernard Looney, dans les énergies renouvelables. M. Auchincloss a quitté brusquement ses fonctions en décembre, laissant Carol Howle, responsable du commerce, assurer l'intérim jusqu'à ce que Mme O'Neill prenne la barre en tant que quatrième directrice générale de BP en moins de trois ans. BP avait déjà signalé jusqu'à 5 milliards de dollars de dépréciations et, mardi, a cité son unité solaire Lightsouce bp, son unité américaine de biogaz Archaea et ses activités d'éoliennes offshore comme les principales raisons. BP a acheté Archaea en 2022 pour 4,1 milliards de dollars. Faisant le point sur sa découverte brésilienne Bumerangue , présentée comme la plus importante depuis 25 ans, BP a déclaré qu'elle estimait que le champ contenait 8 milliards de barils de liquides en place, répartis à parts égales entre le pétrole et le condensat, un hydrocarbure liquide de faible densité. Elle a indiqué qu'elle prévoyait de forer des puits d'évaluation vers la fin de l'année.