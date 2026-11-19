BP BP.L a déclaré jeudi que la société se réjouit que le comité de négociation du syndicat United Steelworkers ait accepté de reprendre les négociations vendredi 20 novembre, ajoutant qu'elle a sollicité une médiation fédérale le 14 décembre.
Le communiqué de l'entreprise précise que sa raffinerie de pétrole de Whiting, dans l'Indiana, d'une capacité de 440 000 barils par jour, continue de fonctionner de manière sûre et fiable, sans que le conflit social actuel n'ait d'impact sur ses activités .(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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