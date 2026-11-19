BP BP.L a déclaré jeudi que la société se réjouit que le comité de négociation du syndicat United Steelworkers ait accepté de reprendre les négociations vendredi 20 novembre, ajoutant qu'elle a sollicité une médiation fédérale le 14 décembre.

Le communiqué de l'entreprise précise que sa raffinerie de pétrole de Whiting, dans l'Indiana, d'une capacité de 440 000 barils par jour, continue de fonctionner de manière sûre et fiable, sans que le conflit social actuel n'ait d'impact sur ses activités .