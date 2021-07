Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client bp : acquisition du britannique Open Energi information fournie par Cercle Finance • 22/07/2021 à 09:49









(CercleFinance.com) - bp annonce aujourd'hui l'acquisition d'Open Energi, une société britannique qui, via sa plateforme numérique, utilise l'intelligence artificielle pour minimiser les coûts d'électricité en réduisant la consommation d'énergie aux périodes de pointe. ' La technologie d'Open Energi aide à gérer l'intermittence de l'augmentation de la capacité renouvelable mondiale, créant à la fois des économies d'énergie et des opportunités de revenus. L'acquisition aidera bp à développer des systèmes énergétiques intégrés axés sur le numérique et à fournir des solutions énergétiques innovantes, efficaces et flexibles à ses clients', analyse Sam Skerry, Senior Vice President bp Launchpad and Ventures Alors que la part de l'énergie primaire issue des énergies renouvelables devrait passer d'environ 5 % en 2018 à 60 % d'ici 2050, les technologies de plate-forme numérique, telles que celles d'Open Energi, peuvent être vitales pour maintenir la stabilité des réseaux mondiaux d'énergie électrique, estime bp.

Valeurs associées BP LSE -0.16%