bp : acquisition de la société technologique Blueprint Power

(CercleFinance.com) - bp annonce avoir fait l'acquisition de Blueprint Power, une société technologique basée aux États-Unis qui propose de connecter les bâtiments aux marchés de l'énergie, via un logiciel basé sur le cloud. Blueprint rejoindra le portefeuille de bp Launchpad. La technologie Blueprint Power permet de transformer les bâtiments commerciaux en actifs électriques flexibles qui génèrent, stockent et commercialisent de l'énergie renouvelable, aidant à décarboner les zones urbaines denses. Les propriétaires peuvent ainsi vendre l'énergie excédentaire stockée dans les batteries ou l'énergie générée sur place à partir d'équipements (panneaux solaires notamment). Actuellement, Blueprint travaille avec cinq des plus grands propriétaires immobiliers commerciaux de New York, qui génèrent 13 MW d'énergie renouvelable. bp et Blueprint comptent atteindre les 36 MW d'ici fin 2022.

