Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client bp: acquisition d'un grand relais routiers dans le Kent information fournie par Cercle Finance • 14/03/2024 à 10:13









(CercleFinance.com) - bp annonce l'acquisition par bp pulse, sa marque de recharge de véhicules électriques, de la pleine propriété de l'un des plus grands relais routiers d'Europe, Ashford International Truckstop, situé dans le Kent au sud-est de l'Angleterre.



'La proximité du relais routier avec Douvres et l'Eurotunnel, où 3,5 millions de poids lourds traversent la Manche chaque année, offre à bp pulse l'opportunité d'accompagner les opérateurs de poids lourds dans leur transition vers les véhicules électriques', explique-t-il.



bp pulse prévoit de transformer le site avec des chargeurs d'une puissance de plusieurs mégawatts pour les poids lourds. Une fois installées, les bornes de recharge permettront de relier le Royaume-Uni aux corridors de recharge allemands de bp pulse.





Valeurs associées BP LSE +0.98%