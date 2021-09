bp : accords stratégiques autour de solutions vertes aux EAU

(CercleFinance.com) - bp annonce aujourd'hui avoir signé avec ADNOC -la principale compagnie pétrolière des Emirats Arabes Unis (EAU) - et Masdar -la nouvelle ville verte des EAU- ' trois accords susceptibles de générer des milliards de dollars d'investissements dans une énergie propre et à faible émission de carbone et créant potentiellement des milliers d'emplois énergétiques '.

Le premier accord porte sur une collaboration visant à développer 2GW d'hydrogène à faible émission carbone sur des hubs au Royaume-Uni et aux Émirats Arabes Unis ainsi qu'à mettre en place des couloirs aériens décarbonés entre les deux pays.

bp et Masdar ont aussi convenu d'explorer les opportunités de développer, construire et exploiter des solutions d'énergie et de mobilité durables pour les villes du Royaume-Uni, des Émirats Arabes Unis et d'ailleurs.

Les deux partenaires se concentreront dans un premier temps sur l'efficacité énergétique, le stockage, les carburants plus propres et la production d'énergies renouvelables.

Enfin, bp et ADNOC prévoient d'approfondir leur collaboration pour décarboner les opérations pétrolières et gazières à Abu Dhabi, ce qui passera potentiellement par le développement de hubs de capture et de stockage du carbone.