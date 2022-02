Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client bp: accord stratégique avec Nuseed dans les biocarburants information fournie par Cercle Finance • 01/02/2022 à 15:53









(CercleFinance.com) - bp a annoncé mardi la signature d'un accord stratégique avec Nuseed, un fabricant d'huiles hautement raffinées notamment dérivées du canola.



Aux termes de ce contrat de 10 ans, bp et ses filiales feront l'acquisition de l'huile Nuseed Carinata, qui sera ensuite utilisée par le groupe énergétique pour fabriquer des biocarburants ou pour être ou revendue sur le marché.



Nuseed, une filiale de l'australien Nufarm, produit des huiles raffinées provenant de végétaux tels que le tournesol.



Dans son communiqué, bp rappelle qu'il prévoit de doubler son portefeuille dans les bioénergies d'ici à 2025, avant de le quadrupler à horizon 2030 en comparaison avec 2019.





