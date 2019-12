Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BP : accord prolongé avec la cleantech Arzeda Cercle Finance • 10/12/2019 à 16:10









(CercleFinance.com) - BP annonce ce mardi avoir prolongé son accord de collaboration avec la cleantech américaine Arzeda, afin de développer un bioprocédé pour la production d'un produit chimique renouvelable. Les deux sociétés sont entrées dans la deuxième phase de leur projet, afin d'accélérer les progrès vers la commercialisation finale du produit chimique cible.

