Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BP : accord de gestion immobilière avec Jones Lang LaSalle Cercle Finance • 24/11/2020 à 15:23









(CercleFinance.com) - BP fait part de la signature d'un accord pluriannuel avec Jones Lang LaSalle, pour la fourniture par ce dernier de services de gestion immobilière sur 200 lieux de travail du groupe pétro-gazier britannique à partir de janvier 2021. 'Cet accord va créer l'environnement de travail durable et moderne dont BP a besoin pour soutenir sa transformation en un groupe énergétique intégré', explique Jones Lang LaSalle qui pointe l'engagement de BP à devenir une entreprise sans émissions nettes de carbone.

Valeurs associées BP LSE +8.25%