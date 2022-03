Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client bp: accord de formation avec une université du Teesside information fournie par Cercle Finance • 29/03/2022 à 09:55









(CercleFinance.com) - bp a signé aujourd'hui un protocole d'accord avec le Redcar & Cleveland College à Redcar, Teesside (Grande-Bretagne), pour soutenir la création d'une gamme de programmes éducatifs autour des énergies propres et de l'industrie renouvelable.



Dans le cadre de cet arrangement, bp fournira un financement de 50 000 £ pour le développement d'un nouveau 'hub' sur l'énergie propre au sein de l'université, aussi bien à destination des diplômés que des apprentis ou des apprenants adultes.



L'université et bp chercheront à développer conjointement un plan de carrière basé sur la demande en compétences pour les projets dans la région, via l'enseignement supérieur, l'apprentissage et les cours professionnels.



L'université s'appuiera ainsi sur l'expertise et sur le réseau de bp pour renforcer les opportunités de a main d'oeuvre locale.







