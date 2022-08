Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client bp: accord de collaboration entre Castrol et BYD information fournie par Cercle Finance • 23/08/2022 à 11:38









(CercleFinance.com) - bp annonce que Castrol et BYD (Chine), l'un des plus grands fabricants chinois de véhicules électriques (BEV), ont signé un nouvel accord de collaboration stratégique de trois ans.



BYD a vendu près de 600 000 BEV l'année dernière et prévoit de porter ce nombre à un million d'unités en 2022. L'accord entre les deux partenaires prévoit que BYD (Chine) utilisera les fluides EV avancés Castrol ON dans sa gamme croissante de véhicules électriques.



L'accord fait suite aux accords d'approvisionnement portant sur le premier remplissage et les accords de service qui ont commencé l'année dernière.





