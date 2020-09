Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BP : accord de collaboration avec Microsoft Cercle Finance • 15/09/2020 à 09:45









(CercleFinance.com) - BP et Microsoft annoncent un accord de collaboration stratégique pour 'renforcer la transformation numérique des systèmes énergétiques et progresser vers les objectifs de zéro carbone net des deux groupes'. L'accord comprend 'un effort de co-innovation centré sur les solutions numériques et l'utilisation continue de Microsoft Azure comme solution basée sur le Cloud pour l'infrastructure' du géant énergétique britannique. Ce partenariat stratégique prévoit aussi la fourniture par BP d'énergies renouvelables pour aider le géant informatique américain à atteindre ses objectifs en termes d'énergie renouvelable à horizon 2025.

