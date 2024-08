Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client bp: accord avec Golar autour d'une unité flottante de GNL information fournie par Cercle Finance • 05/08/2024 à 13:02









(CercleFinance.com) - Golar et bp annoncent avoir conclu des accords visant à réinitialiser leurs accord commerciaux concernant le FLNG Gimi, soit une installation flottante qui extrait, liquéfie, stocke et transfère du gaz naturel directement en mer.



Cet accord simplifiera les flux de trésorerie contractuels et réglera les différends antérieurs concernant les paiements avant la mise en service commerciale.



Golar recevra également des paiements forfaitaires en fonction des jalons du projet. Ces flux de trésorerie seront amortis sur 20 ans à partir de la mise en service commerciale (COD).









