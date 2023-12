Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client bp: accord avec BWT Alpine F1 Team information fournie par Cercle Finance • 14/12/2023 à 09:47









(CercleFinance.com) - bp annonce avoir signé un accord avec BWT Alpine F1 Team pour soutenir ses efforts vers la neutralité carbone sur son site d'Enstone (Oxfordshire), où l'équipe conçoit, développe, fabrique et construit des pièces et des systèmes pour ses voitures de Formule 1.



Dans le cadre de cet accord, le groupe énergétique va déployer son matériel de comptage (DIGBOX) et son portail d'analyse de données pour évaluer la consommation d'énergie en temps réel sur le site d'Enstone de BWT Alpine F1 Team.



bp fournira aussi des conseils sur la réduction de la consommation d'énergie et des conseils sur des solutions zéro carbone moins coûteuses pour aider BWT Alpine F1 Team à réduire son empreinte carbone.





