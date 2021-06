bp : accord autour du GNL avec Pavilion Energy à Singapour

(CercleFinance.com) - Pavilion Energy Trading & Supply et bp Singapore ont signé un accord de vente et d'achat de GNL à long terme pour la fourniture d'environ 0,8 million de tonnes de GNL (gaz naturel liquéfié) par an à Singapour pendant 10 ans à partir de 2024, annonce bp aujourd'hui.

Au-delà de la fourniture de GNL à Singapour, les deux sociétés s'efforceront de codévelopper et de mettre en oeuvre une méthodologie afin de quantifier les émissions de gaz à effet de serre (GES) produites entre le gisement et le terminal de décharge. L'accord repose sur un principe de transparence mutuelle et de respect des normes internationales.

' L'ambition de bp est d'être une entreprise à zéro émission nette d'ici 2050 -ou plus tôt- et d'aider le monde à atteindre le zéro net. Nous sommes ravis de conclure cet accord avec Pavilion Energy, non seulement pour approvisionner le marché de Singapour en GNL, mais aussi pour codévelopper cette méthodologie', a réagi Eugene Leong, président de bp Singapore.