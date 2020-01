Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BP : a vendu des actifs britanniques dans la mer du Nord Cercle Finance • 07/01/2020 à 10:08









(CercleFinance.com) - Le Premier ministre britannique a annoncé l'acquisition de plusieurs actifs en mer du Nord britannique actuellement détenus par le géant pétrolier BP. L'acquisition comprend un portefeuille de deux actifs en production en mer du Nord centrale pour 625 millions de dollars. Cela comprend les intérêts exploités de BP dans cinq champs pétroliers et gaziers de la région d'Andrew, ainsi que l'intérêt non exploité de BP dans le champ de condensats de gaz de Shearwater. L'accord comprend également une participation supplémentaire de 25% dans le champ gazier de Tolmount pour 191 millions de dollars, plus des paiements différés pouvant atteindre 55 millions de dollars.

