bp : a conclu un accord avec 7X Energy aux États-Unis

(CercleFinance.com) - bp a conclu aujourd'hui un accord pour l'achat de 9 GW de projets de développement solaire aux États-Unis auprès du développeur solaire américain indépendant 7X Energy. bp paiera à 7X Energy 220 millions de dollars pour les projets et s'attend à ce que l'acquisition soit finalisée dans 30 jours. L'acquisition représente une étape importante vers l'objectif de bp d'augmenter sa capacité de production d'énergie renouvelable nette développée à 20 GW d'ici 2025 et vise à l'augmenter à 50 GW d'ici 2030. L'accord fera également passer le pipeline d'énergies renouvelables de bp de 14 GW à 23 GW.

