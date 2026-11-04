Boxe : Wilder affrontera le champion des poids lourds-légers Opetaia en avant-match du combat Fury-Joshua

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L'ancien champion américain des poids lourds de la WBC, Deontay Wilder, affrontera le champion du monde australien invaincu des poids lourds-légers, Jai Opetaia, en lever de rideau du combat entre Tyson Fury et Anthony Joshua à Cardiff le 11 décembre, ont annoncé mercredi les organisateurs.

* Opetaia passera dans la catégorie des poids lourds pour affronter l'un des frappeurs les plus redoutés de la division, lors d'une soirée marquée par la rencontre tant attendue entre Fury et Joshua au Principality Stadium

* Wilder, 41 ans, a détenu le titre WBC des poids lourds de 2015 à 2020 et affiche un palmarès professionnel de 45 victoires, 4 défaites et 1 match nul

* Opetaia, 31 ans, est invaincu en 31 combats professionnels et aborde ce combat comme l’un des meilleurs poids lourds-légers de la discipline

* Le combat entre Fury et Joshua, annoncé en septembre, est présenté comme le plus grand combat de l’histoire de la boxe britannique et a suscité un immense intérêt parmi les fans

* Les billets pour ce combat tant attendu dans la catégorie des poids lourds se sont vendus en moins d’une heure après leur mise en vente, ont rapporté les médias britanniques le mois dernier

* Ce combat marquera la première rencontre entre les anciens champions des poids lourds Fury et Joshua, mettant fin à des années de spéculations sur un éventuel affrontement

* L’événement sera diffusé en streaming dans le monde entier sur Netflix