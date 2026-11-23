L'ancien champion américain des poids lourds de la WBC, Deontay Wilder, affrontera le poids lourd congolais Martin Bakole en avant-match du combat très attendu entre Tyson Fury et Anthony Joshua, qui se tiendra à Cardiff le 11 décembre, a annoncé Netflix lundi, après que son adversaire initial, Jai Opetaia, s'est retiré du combat pour cause de blessure.

L'Australien Opetaia devait faire ses débuts dans la catégorie poids lourds face à Wilder, mais il a été contraint de se retirer du combat en raison d'un problème à la main au début du mois, ouvrant ainsi la voie à Bakole, âgé de 33 ans, pour le remplacer

Bakole devait initialement affronter le Nigérian Solomon Adebayo, mais il se mesurera finalement à Wilder lors du combat de co-vedette

Bakole n’a plus combattu depuis son match nul à la majorité contre le Nigérian Efe Ajagba en mai 2025, soit environ trois mois après une défaite par K.O. au deuxième round face au Néo-Zélandais Joseph Parker, lors d’un combat qu’il avait accepté au pied levé

Wilder a détenu le titre WBC des poids lourds de 2015 à 2020 et affiche un palmarès professionnel de 45-4-1. Réputé pour sa puissance de frappe dévastatrice, le boxeur de 41 ans va désormais affronter un autre poids lourd doté d’une puissance de frappe redoutable en la personne de Bakole

La carte est marquée par la première rencontre tant attendue entre les anciens champions des poids lourds Fury et Joshua, réunissant enfin ces rivaux britanniques dont les chemins ne s’étaient jamais croisés malgré la demande du public pour ce choc

Annoncé en septembre et présenté comme le plus grand combat de l'histoire de la boxe britannique, le duel Fury-Joshua a suscité un immense intérêt parmi les fans et sera diffusé en streaming dans le monde entier sur Netflix depuis le Principality Stadium