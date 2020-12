BOX : les prévisions de revenus ne sont pas à la hauteur des attentes

(AOF) - Box, société spécialisée dans le partage de fichiers et de collaboration en ligne, a publié des résultats meilleurs qu'anticipé, mais des objectifs de ventes décevants. Au titre du trimestre du troisième trimestre, clos fin octobre, elle a essuyé une perte de 5,28 millions de dollars, soit 3 cents par action, contre une perte de 40,9 millions de dollars représentant 28 cents par titre, un an auparavant. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 20 cents, soit 6 cents de mieux que le consensus.

Les revenus ont progressé de 11% à 196 millions d'euros alors que le marché visait 194,3 millions de dollars.

Sur le trimestre en cours, Box cible un bénéfice par action ajusté compris entre 16 et 18 cents pour des ventes entre 196 et 197 millions de dollars. Le marché vise respectivement 198,8 millions de dollars et 15 cents.

