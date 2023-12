Box attendu en nette baisse après ses comptes trimestriels

En savoir plus sur le secteur Informatique / ESN (entreprises de services du numérique)

Côté perspectives, la firme américaine prévoit pour l'ensemble de l'exercice un bénéfice par action compris entre 1,42 et 1,43 dollar, ce qui est inférieur à la prévision moyenne de 1,49 dollar. Elle table par ailleurs sur un chiffre d'affaires annuel compris entre 1,037 et 1,039 milliard de dollars, soit un peu moins que le consensus 1,04 milliard de dollars.

(AOF) - L'action Box chute de plus de 12% en avant-Bourse après la publication de ses comptes trimestriels. La société spécialisée dans le partage de fichiers et de collaboration en ligne a dégagé un bénéfice par action ajusté de 36 cents, un niveau inférieur au consensus de 38 cents. Son chiffre d'affaires en croissance de 5% par rapport à la même période de l'année précédente s'élève à 262 millions de dollars, quasiment en ligne avec la moyenne des prévisions (262,37 millions de dollars).

