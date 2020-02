Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bouygues vise une marge à deux chiffres pour TF1, amélioration du BTP en 2020 Reuters • 20/02/2020 à 08:08









PARIS, 20 février (Reuters) - Bouygues BOUY.PA a annoncé jeudi que sa marge devrait s'améliorer dans la construction en 2020 et qu'elle devrait être "à deux chiffres" pour sa filiale TF1, grâce notamment au développement des activités vidéo. En 2019, le groupe diversifié dans les médias, le BTP et les télécoms a amélioré son chiffre d'affaires (+7% à 37,9 milliards d'euros) et son résultat opérationnel courant (+112 millions à 1,7 milliard). Son résultat net, part du groupe, a en revanche reculé à 1,2 milliard (-124 millions) en raison de la baisse des produits exceptionnels chez Bouygues Telecom. L'opérateur, qui va investir entre 1,1 et 1,2 milliard dans ses infrastructures cette année, notamment dans la 5G, a gagné l'an dernier 653.000 nouveaux clients mobile et 427.000 dans la fibre, ce qui lui a permis d'enregistrer une progression de 13% de son chiffre d'affaires. Dans la construction, le carnet de commandes du groupe a reculé de 2% en France l'an dernier, en raison de la baisse de 2% des activités de Colas, sa filiale routes, et de 11% dans l'immobilier. Au total, le groupe Bouygues vise une génération de cash-flow libre d'un milliard d'euros cette année grâce à la contribution de ses trois activités. (Jean-Michel Bélot, édité par Jean-Stéphane Brosse)

