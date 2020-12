Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bouygues : vers une OPR-RO de Bouygues Construction Cercle Finance • 10/12/2020 à 07:43









(CercleFinance.com) - Bouygues Construction annonce que son conseil d'administration s'est réuni à la suite de l'intention exprimée par sa maison-mère Bouygues de déposer une offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire (OPR-RO) sur les actions Bouygues Construction. Le conseil a nommé le cabinet Eight Advisory, représenté par Sophie Carles, en qualité d'expert indépendant chargé d'établir un rapport sur les conditions financières de l'offre publique et de la procédure de retrait obligatoire. Le conseil émettra un avis motivé sur les termes et conditions du projet d'offre publique une fois qu'il aura pris connaissance du rapport de l'expert indépendant. Cet avis sera publié conformément aux dispositions du règlement général de l'AMF.

Valeurs associées BOUYGUES Euronext Paris +0.14%