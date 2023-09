Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bouygues: vers une cession d'activité Equans au Royaume-Uni information fournie par Cercle Finance • 18/09/2023 à 09:10









(CercleFinance.com) - Equans, filiale d'énergie et services de Bouygues, annonce la signature d'un accord en vue de la cession de ses activités de réseaux de chaleur et de refroidissement urbains au Royaume-Uni, pour une valeur d'entreprise cumulée d'environ 260 millions de livres sterling.



L'activité devant ainsi être cédée à un consortium de Swiss Life Asset Managers et Schroders Greencoat, comprend East London Energy Limited et Equans DE Holding Company Limited. Humber Energy sera également intégré à la transaction.



La finalisation de la transaction est prévue pour le dernier trimestre 2023, sous réserve de des approbations nécessaires. Cette cession s'inscrit dans le cadre du plan stratégique d'Equans, et lui permettra de se concentrer sur son coeur de métier au Royaume-Uni.





