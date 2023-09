Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Bouygues: vers un retrait de Colas de la cote information fournie par Cercle Finance • 18/09/2023 à 08:40

(CercleFinance.com) - Bouygues annonce son intention de déposer dans les prochains jours, auprès de l'AMF, un projet d'offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire visant les titres Colas qu'il ne détient pas, au prix de 175 euros par action.



Cette opération s'inscrit dans le cadre d'une simplification de la structure capitalistique de Colas et de Bouygues. Pour l'heure, le conglomérat détient 96,8% du capital et 98% des droits de vote de sa filiale de construction routière.



Par ailleurs, le conseil d'administration de Colas a décidé de dissocier les fonctions de président non exécutif du conseil et de directeur général, confiées respectivement à Pascal Grangé et à Pierre Vanstoflegatte.



À la suite de la nomination de Pascal Grangé à la tête du conseil d'administration, Marie-Luce Godinot devient représentante permanente de Bouygues au conseil et présidente du comité d'audit de Colas.