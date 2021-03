Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bouygues : vers un re-test des 36E ? Cercle Finance • 18/03/2021 à 10:13









(CercleFinance.com) - Bouygues refranchit les 35,4E/35,5E (ex-zénith du 12 mars et 8 janvier) et semble pouvoir re-tester le zénith annuel des 36E du 14 février: c'est au-delà des 36E que cela devient intéressant pour les acheteurs car un potentiel de hausse vers 39,8E serait libéré (ex-zénith du 24/02/2020 et du 14/11/2019).

Valeurs associées BOUYGUES Euronext Paris +2.54%