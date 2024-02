Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Bouygues: vers l'acquisition de La Poste Telecom information fournie par Cercle Finance • 23/02/2024 à 08:00









(CercleFinance.com) - Bouygues Telecom annonce un protocole d'exclusivité avec La Poste pour acquérir sa filiale La Poste Telecom, premier opérateur virtuel du marché français, et créer un partenariat de distribution exclusif entre La Poste, La Banque Postale et La Poste Telecom.



Le prix d'acquisition des titres est de 950 millions d'euros, montant qui sera ajusté en fonction du calendrier de réalisation de l'opération. Il correspond à une valeur d'entreprise de 963,4 millions d'euros.



L'opération permettrait à Bouygues Telecom de renforcer son parc d'environ 2,3 millions de clients mobiles, et de s'appuyer sur le réseau de distribution de La Poste. La Poste Telecom compte 400 collaborateurs et devrait réaliser un CA d'environ 300 millions d'euros en 2023.



Soumise à la consultation des instances représentatives du personnel, l'opération devrait être finalisée d'ici fin 2024, sous réserve de l'obtention des autorisations administratives nécessaires et de l'absence d'exercice par SFR de son droit de préemption.





Valeurs associées BOUYGUES Euronext Paris -1.18%