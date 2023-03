Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bouygues: va réaliser des travaux pour le métro de Toulouse information fournie par Cercle Finance • 23/03/2023 à 15:13









(CercleFinance.com) - Bouygues fait savoir que Tisséo a attribué au groupement Horizon, formé par Bouygues Travaux Publics (mandataire, 65%), ainsi que Bessac, Soletanche Bachy France et Soletanche Bachy Tunnels (35%), le contrat de réalisation des travaux de construction du lot 4 de la future ligne C du métro de Toulouse.



D'un montant de 352 ME, ce projet permettra de compléter l'offre de mobilité collective décarbonée de la ville de Toulouse.



Le groupement Horizon s'attachera à préserver les arbres et à réemployer les matériaux. Il assurera également la caractérisation des déblais, leur tri, leur évacuation et leur traitement dans des filières de valorisation locales, précise Bouygues.





Valeurs associées BOUYGUES Euronext Paris -0.67%