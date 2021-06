BOUYGUES va développer un écosystème d'hydrogène vert avec FM Logistic

(AOF) - Bouygues et FM Logistic ont signé un partenariat exclusif visant à développer un écosystème territorial d'hydrogène renouvelable autour de la Métropole d'Orléans. L'objectif de cette collaboration entre l'un des pionniers français des solutions d'hydrogène renouvelable et l'expert de la supply chain est de contribuer à la décarbonation de la filière logistique en France.

Le projet H2HUB Loiret autour d'Orléans Métropole consiste à produire de l'hydrogène renouvelable, jusqu'à 800 kg/jour à terme, à proximité d'un site de FM Logistic. Cet hydrogène vert sera distribué sur différents sites de FM Logistic autour de la Métropole d'Orléans via des stations privées et publiques déployées par Bouygues Energies & Services.

