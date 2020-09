Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bouygues va céder 4,8% du capital d'Alstom, sans effet sur l'acquisition de Bombardier Transport Reuters • 29/09/2020 à 17:50









PARIS, 29 septembre (Reuters) - Bouygues BOUY.PA a annoncé mardi son intention de céder 11 millions d'actions Alstom ALSO.PA représentant au total 4,8% du capital social du groupe français spécialisé dans les transports mais précise que cette transaction n'aura pas d'effet sur l'acquisition par Alstom de la division ferroviaire du canadien Bombardier BBDb.TO . "Bouygues, dont la participation dans Alstom s'élève à environ 32,9 millions d'actions (représentant environ 14,5% du capital social), annonce son intention de céder 11 millions d'actions (représentant environ 4,8% du capital social)", indique Bouygues dans un communiqué. Une vente à terme a été conclue en ce sens avec BNP Paribas pour un dénouement programmé le 3 novembre prochain. Bouygues ne détiendra plus alors qu'une participation d'environ 9,7% du capital social d'Alstom. D'ici là, Bouygues "conservera l'entière propriété de ses 32,9 millions d'actions et des 65,9 millions droits de vote associés afin de voter en faveur du projet d'acquisition de Bombardier Transport à l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires prévue le 29 octobre 2020". (Jean-Stéphane Brosse et Henri-Pierre André)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.