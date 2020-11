Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bouygues : va céder 16,2 millions de DPS Alstom Cercle Finance • 16/11/2020 à 18:31









(CercleFinance.com) - Bouygues annonce son intention de céder un nombre minimum de 16,2 millions de droits préférentiels de souscription Alstom (DPS) dans le cadre d'un placement auprès d'investisseurs qualifiés par voie de construction accélérée d'un livre d'ordres. Les DPS cédés donnent le droit de souscrire à un minimum de 4,9 millions d'actions nouvelles Alstom à émettre dans le cadre de l'Augmentation de Capital. ' Cette opération confirme le soutien de Bouygues à la stratégie d'Alstom et au projet d'acquisition de Bombardier Transport, sans engager de capitaux supplémentaires ' indique le groupe.

