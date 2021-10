Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bouygues : UrbanEra s'engage dans un projet photovoltaïque information fournie par Cercle Finance • 20/10/2021 à 11:49









(CercleFinance.com) - Bouygues annonce que UrbanEra, aménageur urbain de Bouygues Immobilier, a signé une convention-cadre avec Legendre Energie et Urban Solar Energie, portant sur la fourniture de 10 000m² de panneaux photovoltaïques destinés à l'écoquartier de l'Etoile, à Annemasse, en Haute-Savoie. Signée le 18 octobre 2021, cette convention-cadre tripartite porte sur le développement, la construction, la vente d'électricité et l'exploitation de centrales photovoltaïques sur l'ensemble de l'écoquartier, représentant ainsi une production d'énergie de 2 000 MWh/an, soit la consommation annuelle de 1 100 foyers. Un mode de financement participatif sera proposé aux futurs habitants afin qu'ils puissent investir dans leur propre outil de production d'énergie.

Valeurs associées BOUYGUES Euronext Paris +0.21%