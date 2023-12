Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Bouygues: un projet de logements au coeur de Grenoble information fournie par Cercle Finance • 19/12/2023 à 15:34









(CercleFinance.com) - Linkcity, la filiale de développement immobilier de Bouygues Construction, annonce développer un projet de logements au coeur de Grenoble, le 'Clos Saint Jacques', ayant signé la semaine dernière l'achat du terrain et les VEFA du projet.



Cette opération située rue de Chamrousse, sur le site de l'ancienne Eglise Saint Jacques, proposera une programmation résidentielle mixte composée d'une résidence pour jeunes actifs de 60 logements, ainsi que de 13 logements en Bail Réel Solidaire (BRS).



Le projet porte une attention particulière à l'aspect environnemental et aux mobilités douces, avec notamment 172 emplacements vélo sécurisés. La livraison est prévue pour le troisième trimestre 2025.





