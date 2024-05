Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Bouygues: un obstacle pour le rachat de La Poste Telecom information fournie par Cercle Finance • 29/05/2024 à 08:40









(CercleFinance.com) - Bouygues Telecom indique avoir été informé par SFR et La Poste de divergences qui les opposent, au sujet de son projet d'acquisition de l'opérateur virtuel La Poste Telecom, aujourd'hui codétenu par La Poste et SFR.



Pour rappel, Bouygues Telecom a signé en février dernier un protocole d'exclusivité avec le groupe La Poste pour l'acquisition de La Poste Telecom, qui compte 400 collaborateurs et devrait réaliser un chiffre d'affaires d'environ 300 millions d'euros en 2023.



Ces divergences, portant sur les modalités de réalisation de l'opération, conduisent La Poste à mettre en oeuvre les mécanismes de résolution des différends prévus par leurs accords. Ces éléments pourraient affecter le calendrier de l'opération.





Valeurs associées BOUYGUES Euronext Paris 0.00%