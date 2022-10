Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bouygues: un nouveau secrétaire général information fournie par Cercle Finance • 10/10/2022 à 14:00









(CercleFinance.com) - Bouygues annonce qu'à compter du 10 octobre, Didier Casas devient secrétaire général, succédant à Arnaud Van Eeckhout. Il aura la responsabilité de la filière juridique, du secrétariat du conseil d'administration et des affaires publiques du conglomérat.



Il aura également en charge les sujets relatifs à la déontologie, l'éthique et la conformité du groupe et assurera la responsabilité des affaires publiques ainsi que les relations avec l'Autorité des Marchés Financiers.



Travaillant chez Bouygues depuis 2011, Didier Casas a rejoint sa filiale TF1 comme secrétaire général en charge des relations institutionnelles, des dossiers réglementaires ainsi que des affaires juridiques et des sujets relatifs à la déontologie et à l'éthique.





